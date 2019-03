Ein starkes Stück von Duisburg

in dem Fall nach Duisburg, genauer gesagt nach Ruhrort. Das Schöne an Exkursionen ist, dass Bürgerreporter aus unterschiedlichen Städten gerne Ausflugsberichte über andere Orte schreiben. Ich kenne nette Reporter und Fotografen, die interessante Berichte über unseren Baldeneysee geschrieben haben. 99 % von dem, was sie uns mitteilten, war mir nicht fremd. Aber dieses 1 %, was ich nicht kannte, hat es mir angetan. Heute habe ich einen kurzen Abstecher nach Ruhrort unternommen und was soll ich euch sagen, was ihr nicht schon lange wisst und wusstet, es gibt in diesem Stadtteil eine "Schimmi-Gasse", am Postamt gibt es einen "versteckten Briefkasten", der historische "Hafen-Dampfkran" wurde 1897 von der Duisburger Maschinenfabrik Johann Jaeger erbaut, ein BR-Treffen auf dem Räderschiff "Oscar Huber" stattfand, ....Aber was in aller Welt hat das ehemalige Schreibwarengeschäft "W. an der Heiden" mit "Karl Albrecht" Lebensmittel zu tun? Einer wird es mir schon erklären. "Glück Auf!"