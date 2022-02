Der Valentinstag wird am 14. Februar begangen.

Die Rosen werden seit vielen Jahren in Ostafrika angebaut, zum Beispiel in Kenia. Dort finden sich optimale Voraussetzungen. Und billige Arbeitskräfte. So können wir das ganze Jahr Rosen kaufen, insbesondere für den Valentinstag: Allein im Februar werden jedes Jahr über 100 Millionen Rosen nach Deutschland transportiert. Die meisten kommen aus Kenia und Tansania.