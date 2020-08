Bitte eine Etage höher!

Am Baldeneysee in Essen fahren neuerdings die Fische mit dem Aufzug. Der 6,8 Mio.€ teure Lift überwindet den Höhenunterschied am Stauwehr von fast 9 m von der unteren Ruhr in den Baldeneysee. Die ersten Fische nutzen den Lift bereits. In der Anlage integrierte Schaufenster ermöglichen den Blick auf die Fische, die sowohl in bzw. aus dem See schwimmen. Wie viele andere Örtlichkeiten ist auch der Innenbereich, Corona bedingt, derzeit nicht zugänglich.