Besuchen Sie doch einmal Brüssel

In Brüssel gibt es 33 Hochhäuser, die eine Mindesthöhe von 80 m besitzen.Das Théâtre Royal de la Monnaie ist das königliche Brüsseler Opernhaus.Mit dem gotischen Rathaus und seiner geschlossenen barocken Fassadenfront gilt der Grand-Place als einer der schönsten Plätze Europas und wurde 1998 als Ensemble in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen.In Brüssel befindet sich die Galeries Royals St Hubert, deren Eingang sich am Grasmarkt nahe der Grand Place befindet.Der Manneken Pis ist eine 61 cm hohe Brunnenfigur eines urinierenden Knaben. Sie ist eines der Wahrzeichen der belgischen Hauptstadt Brüssel.Das Palais de la Bourse, nahe des Grand Place, ist heute ein gern genommenes Fotomotiv; Aktien werden hier nicht mehr gehandelt.Jacques Brel war ein gekannter belgischer Chansonnier und Schauspieler.Der Mont des Arts oder Kunstberg ist ein historischer Platz auf einer Erhebung im Zentrum von Brüssel umgeben vom Albertinagarten.In der ehemaligen Residenz Karl Alexanders von Lothringen, die zur Königlichen Bibliothek gehört, befinden sich das Museum des 18. Jahrhundert.Das Atomium ist ein in Brüssel für die Expo 58 errichtetes 102 m hohes Bauwerk. Es stellt eine aus neun Atomen bestehende stark vergrößerte kubische Zelle des Kristallmodells des Eisens dar.