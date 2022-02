Patrik Baab Recherchieren heißt aufklären

Essen : Correctiv |

Eine Hilfestellung für verantwortliche Schreiber, zur Auseinandersetzung mit sich und anderen!

Wer meint, hier werden allgemeine Informationen zusammengetragen, irrt. Patrik Baab, Politikwissenschaftler und Journalist zeigt auf, die Recherche ist eines der mächtigsten Werkzeuge der Herrschaftskontrolle.Die Recherche gehört nicht nur zu den entscheidenden Instrumenten eines Journalisten. Auch Nichtjournalisten, interessierte Bürger können und sollten bestimmte Sachverhalte recherchieren. Damit wird ein eigener Zugang zur Realität geschaffen, unabhängig von vorselektierten, womöglich interessengeleiteten und irreführenden Informationen. Seine nachvollziehbaren, aktuellen Erklärungen werden am Ende jedes Abschnittes visuell, im Werkzeugkasten, zusammengefasst. Inkann der Aufbau nachvollzogen, der Schreibstil erkannt werden.Der Autor ist aktuell und zeigt die Gefahren für freischaffende Personen verständlich auf. Wer heute eine gute Geschichte schreiben will, der muss eine gute Planung und Dokumentation von Anfang bis zur Veröffentlichung vornehmen. Es ist kein Roman oder einfaches Sachbuch, es ist ein Arbeitsbuch mit dem notwendigen Sachregister und Hilfen.Wer die ARD-Filme „Der Tod des Uwe Barschel - Skandal ohne Ende“ (2007), „Der Tod des Uwe Barschel - Die ganze Geschichte“ (2008), kennt einen der vielen Spannungsbogen. Nach diesem Muster ist das Buch des gleichen Autors tiefgründig aufgebaut.Zwar sind Lügen in der Politik nichts Neues, doch gewinnen sie im Zeitalter der Fake News, der Filterblasen und der Resonanzräume besondere Bedeutung. In einer Zeit, in der Nationalismus und Rechtsextremismus auf dem Vormarsch sind.Patrik BaabEin Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden MeinungSeitenzahl: 256Ausstattung: KlappenbroschurISBN: 978-3-86489-324-7 Alserschienen im Westendverlag Frankfurt