Löffelschimpanse (Pan megalotis)

Was wir bisher wissen: Der Pan megalotis ist sehr sozial, lebt in menschenähnlich, strukturierten Verhältnissen. Die Ohren als das auffallendste Merkmal der Art sind etwa 13 cm lang. Im Verhältnis zur Körpergröße hat keine andere Affenart größere Ohren. Bei älteren Menschen, speziell mein männlichen, hat man schon Ohren bis 15 cm gemessen.Ein besonderes Merkmal ist die Bezahnung. Das Gebiss umfasst 56 bis 60 Zähne – kein anderes heterodontes höheres Säugetier hat so viele Zähne. In Anpassung an eine insektivore Lebensweise sind die Zähne, verglichen mit den Zähnen anderer Affen, stark verkleinert. Im Gegensatz zur besonderen Bezahnung der adulten Tiere ist das Milchgebiss der Jungen noch typisch affenartig.