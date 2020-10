Jetzt tragen die Bäume die schönsten Kleider - Teil 2

Schenk ein den Wein, den holden!Wir wollen uns den grauen TagVergolden, ja vergolden!Und geht es draußen noch so toll,Unchristlich oder christlich,Ist doch die Welt, die schöne Welt,So gänzlich unverwüstlich!Und wimmert auch einmal das Herz –Stoß an und laß es klingen!Wir wissen's doch, ein rechtes HerzIst gar nicht umzubringen.Der Nebel steigt, es fällt das Laub;Schenk ein den Wein, den holden!Wir wollen uns den grauen TagVergolden, ja vergolden!Wohl ist es Herbst; doch warte nur,Doch warte nur ein Weilchen!Der Frühling kommt, der Himmel lacht,Es steht die Welt in Veilchen.Die blauen Tage brechen an,Und ehe sie verfließen,Wir wollen sie, mein wackrer Freund,Genießen, ja genießen!Theodor Storm (1817 - 1888), Hans Theodor Woldsen Storm, deutscher Jurist, Dichter und Novellist