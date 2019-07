Nachdem die Libelle einige Zeit an einem Halm verweilte, setzte sich ein Frosch in Richtung der Libelle in Bewegung. Als dieser einen Satz machte war es um die Libelle geschehen. Der Frosch erwischte sie und drückte diese unter Wasser, und kletterte auf den Halm.Im Film ist zu sehen, wie der Frosch die Libelle runter würgen möchte .Der Film ist hier zu sehen.