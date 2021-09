Der Stechapfel (Datura stramonium) ist eine einjährige Giftpflanze, die in die große Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae) gehört. Er ist verwandt mit den bei Kübelpflanzenfreunden beliebten und imposanten Engelstrompeten (Brugmansia). Man findet den Stechapfel auf Schuttplätzen, Brachland, in aufgelassenen Gärten und an Wegrändern, vorwiegend in klimabegünstigten Gegenden. Die Pflanze sollte besser nicht im Garten kultiviert werden, allein schon zum Schutz von Kleinkindern und Haustieren. Tritt der Stechapfel als Zufallssämling im eigenen Garten auf, sollte man versuchen, die Pflanze komplett auszugraben und zu vernichten. Dabei immer Handschuhe und langärmelige Kleidung tragen.