Der Loro Park auf Teneriffa

Gegründet wurde der Loro Parque in den 1970er-Jahren von dem aus Köln stammenden und damals 33 Jahre alten Wolfgang Kiessling und seinem Vater. Am 17. Dezember 1972 wurde der Loro Parque offiziell eröffnet. Er umfasste zu dieser Zeit eine Grundfläche von ca. 13.000 m² und etwa 150 Papageien, außerdem eine Loro-Show.Er wurde ursprünglich als Papageien-Park angelegt, was ihm auch seinen Namen gab, denn Loro ist das spanische Wort für „Papagei“. Auf der gesamten Fläche wurden über 3000 Palmen gepflanzt. 1984 fand im Loro Parque die erste Papageien-Freiflugschau in Europa statt.In den kommenden Jahren wurde die weltgrößte Papageien-Sammlung mit mehr als 300 Papageienarten und Unterarten in der zum Park gehörenden nichtöffentlichen Zuchtstation mit dem Namen „la vera“ aufgebaut. Diese Sammlung stellt die größte Genreserve der Welt dar. Zahlreiche Zuchterfolge seltener Arten hat diese Station zu verbuchen, beispielsweise die Welterstzucht des Blaulatzaras. Für diese Leistung wurde Wolfgang Kiessling im Jahr 1986 mit der Goldmedaille der Vogelfachzeitschrift Gefiederte Welt ausgezeichnet. Die Papapgeienkollektion wird heute als Informationsquelle für Fachleute und Studenten aus aller Welt und zur Klärung wissenschaftlicher Fragestellung genutzt, u. a. für Diplomarbeiten und Dissertationen. Der Zutritt ist ansonsten nur Mitgliedern der Loro-Parque-Stiftung gestattet. Die Haltung, Zucht und der Schutz der verschiedenen Papageienarten sind bis heute ein wesentlicher Schwerpunkt des Loro Parque geblieben.1986 fand der erste Internationale Papageienkongress mit 600 Teilnehmern statt. Dies war einer der Meilensteine, der die Geschichte des Zoos prägte und ihn damit zu einer weltweiten Referenz in der Zucht und Erhaltung von Papageien machte. Seitdem wird die Veranstaltung alle vier Jahre durchgeführt.Im Jahr 1987 wurde das Delphinarium mit 7.000.000 Litern gereinigtem Meerwasser eröffnet. 1989 fand die Eröffnung des Orchideenhauses und Kaiman-Beckens statt. 1992 folgte die Eröffnung der Gorillaanlage im Rahmen des EEPs für Gorillas der EAZA. Im Jahr 1999 wurde das Pinguinarium eröffnet.Seit 1985 bin ich regelmäßig mindestens 1 mal im Loro Park gewesen und wer wissen will, wie man die erste Stunde ganz allein durch den meist überfüllten Park gehen möchte, dem sei gesagt, gehen sie gegen den Uhrzeigersinn durch den Park. Nach dem Eintritt des Parks, gehen Sie sofort links ab und Sie haben Ihre Ruhe und nur das Geschrei der Papageien in den Ohren! Eine gesammelte Sammlung der im Park beheimateten Tiere habe ich hier eingestellt.(Quelle - teils WIKIPEDIA)