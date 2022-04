Blauregen. Nein danke!

Kommen Sie mit Blauregen in Berührung, können Hautentzündungen, Juckreiz oder Schmerzen auf der Haut die Folge sein.Auch Lektin ist ein Giftstoff, der in den Samen und Samenhülsen des Blauregens vorhanden ist. Nehmen Kinder diese Samen in den Mund, reichen bereits zwei Samen aus, um eine Vergiftung mit anschließendem Kreislaufstillstand und Herzversagen herbeizuführen. Da die Hülsen mit ihren getrockneten Samen ein leichtes Knallgeräusch verursachen, wenn man draufdrückt, kann der Blauregen eine gefährliche Anziehungskraft für Kinder und auch Tiere haben.Zudem enthält Blauregen Wistarin in der Rinde, den Wurzeln und Trieben. Dieser Giftstoff kann durch Berührung oder Verzehr für eine Schädigung des zentralen Nervensystems sorgen und Symptome wie Erbrechen oder akute Atemlähmung mit sich bringen.