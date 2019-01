Mit 72 Stufen führt die 1903 gebaute Hamburger Treppe hinauf und verbindet die tallagige Eschenbeeker Straße mit der Hamburger Straße. Die Hamburger Treppe erhielt ihren Namen am 8. Dezember 1903 und am 26. Februar 1998 wurde die Treppe als Baudenkmal in der Denkmalliste der Stadt Wuppertal eingetragen.