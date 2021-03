La Sagrada Familia

wurde 1882 begonnen und sollte 2026, zum 100. Todestag von Antoni Gaudí, fertiggestellt werden. Aufgrund der Covid-19-Pandemie kann dieses Datum nicht eingehalten werden. Was bereits von der Außenfassade fertig ist, habe ich versucht in Bildern festzuhalten und stelle Euch die Motive heute hier vor. Nach dem Tod Gaudís führte sein engster Mitarbeiter Doménec Sugrañes den Bau fort. Unter seiner Leitung wurden die Geburtsfassade, das Gelöbnisportal und die erste Turmzinne, die einen Zypressenbaum darstellt, gebaut. Er behielt die Leitung bis 1938. Danach haben viele Bildhauer der Geburtsfassade ihren Stempel aufgedrückt. 1958 wurden Bildnisse der Heiligen Familie zugefügt, erschaffen von einer Bildhauer-Gruppe unter Leitung von Jaume Busquets. 1986 bekam der spanische Künstler Josep Maria Subirachs den Auftrag, Skulpturen für die Passionsfassade zu entwerfen. An der Umsetzung arbeitete er einen großen Teil seines Lebens, gut 20 Jahre.