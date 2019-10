Bürgerreporter vom LK besuchen die Kokerei auf Zollverein

Aber so geht eine Kokerei, vorne kommt die Kohle rein, wird gebacken und auf der anderen Seite kommt der Koks raus. Genauso funktionieren auch die Coffeeshops in Amsterdam, du gehst mit deiner Kohle rein, rauchst in bisschen Gras und gehst mit Koks wieder raus.Aber Spaß beiseite, am Samstag haben Petra und ich einen sonnigen Tag mit 20 Kolleginnen und Kollegen vom LK auf der Kokerei auf Zollverein verbracht. Hier wurde nicht nur übers Backen gefachsimpelt, sondern auch viele Erinnerungen und persönliche Erlebnisse ausgetauscht. Wir haben uns gefreut, dass sich die Gruppe verstanden hat und einen netten Tag verlebt hat.