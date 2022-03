Aktuelle Informationen:

Kulturausschuss beschließt Corona Sonderfonds Kultur 2022: Der Kulturausschuss der Stadt Essen hat am Mittwoch, 2. März, die Antragsvoraussetzungen für den dritten Corona Sonderfonds Kultur für das Jahr 2022 in Höhe von bis zu 500.000 Euro beschlossen. Die in Essen über viele Jahre entwickelte vielfältige freie Kunst- und Kulturszene war bereits in den beiden letzten Jahren in gravierender Weise von den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie betroffen und ist mittlerweile verstärkt in ihrer Existenz und in ihrem Fortbestand bedroht. Wie bereits im letzten Jahr soll der Corona Sonderfonds Kultur 2022 Rettungsschirm und Impulsgeber zugleich sein.