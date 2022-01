Und, was gibt`s Neues?

Nichts! Naja, außer, dass irgend so ein Hirni einen Amoklauf in der Uni von Heidelberg veranstaltet hat. Näheres ist noch nicht gekannt. Noch steht alles in den Sternen, ob es bald Krieg in Europa geben wird. Beim Zippen habe ich mitgekommen, dass es einen Zickenkrieg im Dschungelcamp geben soll, naja wäre sonst auch langweilig. Immer noch keine klare Aussage zur Impfpflicht, dafür aber noch höhere Inzidenzen. Dann müssen wir bald mit halbleeren Regalen in den Supermärkten rechnen, weil Omikron die Lieferkette lahm legt. In den Krankenhäusern und Pflegeheimen fehlt das Personal.

Ach ja, unser Papst, also der emeritierte Benedikt, hat zugeben, dass er falsch Zeugnis wider seinen Nächsten geredet hat. RTL sagt schlicht, der hat gelogen. Ich frage mich, wem hat der das gebeichtet?



Naja, alles wie immer - neue Regierung, alte Probleme!