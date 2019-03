Hier kommt ein tierisch guter Witz

Kommt ein zweiter Rabe vorbei und fragt:"Was machst du denn da?""Nix, ich sitz nur da und schau blöd.""Klingt gut, das mach ich auch." Und der zweite Rabe setzt sich neben den ersten auf den Ast.Kurze Zeit später kommt en Hase daher und sieht die beiden Raben."Was macht ihr den da?""Nix, wir sitzen nur da und schauen blöd.""Das will ich auch probieren," sagt der Hase und hockt sich unten den Ast.Es dauert nicht lange, da kommt ein Fuchs des Weges. Er sieht den Hasen und die beiden Raben und fragt:"Was macht ihr denn da?""Nix, wir sitzen da und schauen blöd," erklärt ihm der Hase."Aha," meint der Fuchs und gesellt sich zum Hasen.So hocken alle vier da, machen nix und schauen blöd, bis ein Jäger vorbeikommt und den Fuchs und den Hasen erschießt."Siehst, was ich immer sag," meint der eine Rabe zum anderen, "nix tun und blöd schauen geht nur in einer höheren Position."