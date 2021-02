Februar 2010 - noch 3193 Tage bis zur Rente

Februar 2012 - Ausflug nach Willingen und Fete im SauerlandsternFebruar 2013 - mein erster Rotaugenlabfrosch vor der LinseFebruar 2014 - das Colani-Ei in LünenFebruar 2015 - Utensil für das Parkleuchten in EssenFebruar 2016 - der Baum, mein FreundFebruar 2017 - ein neues Amazon-Logistik-Center in Dortmund entstehtFebruar 2018 - das Boot für den Bauleiter der KampmannbrückeFebruar 2019 - schöne Autos in der Classic-Remise in DüsseldorfFebruar 2020 - der chinesische Garten in Bochum.....und dann kam Corona!