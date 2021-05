Schon mit Interrail verreist?

Damals, damit meine ich das Jahr 1972, waren es noch keine 33 Länder innerhalb Europas, die man hätte bereisen können. Da gab es noch die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien, eins unserer Ziele auf unserer 6-wöchigen Interrail-Tour, das wir unbedingt sehen wollten. Nachdem wir vor wenigen Tagen in Essen den Zug nach Amsterdam bestiegen hatten und über Luxemburg, Mailand endlich Triest erreicht hatten, musste unbedingt mal eine Körper - und Haarwäsche erfolgen. Die jüngeren Leser werden es nicht wissen, aber im Jahr 1972 trugen Männer, oder die die es noch werden wollten, ihre Haare schulterlang. In Triest, am Bahnhof angekommen, wurde sofort die Toilette aufgesucht. Nach schneller Katzenwäsche waren nun die Haare schon eingeschäumt, als ein Schrank von einer Frau sich neben mir aufbäumte und einen Schwall von italienischen Schimpfkanonaden auf mich abfeuerte. Kaum wollte sie mich packen, war ich schon draußen auf dem Bahnsteig. Das Problem an so einen Bahnsteig ist, der ist irgendwann zu Ende und da stand ich nun, im nassen T-Shirt und Shampoo im gelockten Haar.....und ein schnaufendes Dampfross mit Schrubber und Eimer rollte auf mich zu. Was hättest Du an meiner Stelle gemacht? Ich fiel auf die Knie, bedecke mit den Armen meinen Kopf und jammerte fürchterlich - "Es tut mir leid, das konnte ich doch nicht wissen, es wird nie wieder vorkommen, Mama mia, mi scusi!" Ich musste das gute Herz der Mama Leone erreicht haben, sie ließ mit ein paar Worten von mir ab und war nicht mehr gesehen. Ich schlich nochmals in die Toilette, wusch mir das Shampoo aus den Haaren und saß dann mit einer Kippe im Mund siegessicher auf dem Bahnsteig und wartete auf den Zug, der uns nach Split bringen sollte."Seid ihr aus Deutschland?" hörte ich eine sonore Stimme fragend und schaute misstrauisch hoch. "Kennt ihr mich?".........Aber das war dann schon eine andere Geschichte auf unserer Interrail-Tour quer durch Europa.