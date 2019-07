Riga in Lettland

Riga ist nicht nur die Hauptstadt Lettlands, sondern auch die größte Stadt des Baltikums - viele nennen sie auch Miss Baltica. Hier leben ca. 700.000 Menschen - umgerechnet also jeder dritte Lette. In dieser pulsierenden Metropole vermischt sich hanseatisches Traditionsbewusstsein mit eleganter Lebenslust. Am Ufer der Düna liegt die historische Altstadt Vecriga. Eine Vielzahl an restaurierten Kaufmannshäusern lässt auf den Wohlstand ihrer Bauherren schließen. Ein Spaziergang entlang der Albertstraße lohnt sich; hier vereint sich die alte Hansestadt wuchtige Bachsteingotik mit der schwelgerischen Pracht mehrerer Hundert Jugendstilbauten. In den Sommermonaten besticht Riga durch ein fast südländisches Flair. Hier kann man an Straßencafés vorbei und rundum den Dom und das Rathaus flanieren und das milde Klima bei einem kühlen Blonden genießen.Lettland liegt im Zentrum des Baltikums und ist etwa so groß wie Bayern. Am markantesten sind die stille Natur, gastfreundliche Menschen und die wunderschöne Metropole Riga; ein Edelsein auf unser Schiffsreise. In Lettland wachsen Wälder, so weit das Auge reicht. Aber auch einsame Ostseestrände und das hohe, weiche Licht des Nordens versprühen viel Charme.Nächster Stopp - Helsinki, Finnland