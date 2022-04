Nordsee vs. Ostsee

Was kann inspirierender sein, als an einer fachkundigen Führung durch das größte Watt der Welt teilzunehmen. Und was könnte ätzender sein, als auf einer Deichkrone zu stehen und auf eine riesige Schlammwüste zu starren. In beiden Fällen steht man auf dem Festland der Nordseeküste. Um zumindest ein bisschen Wellenbewegung zu sehen, sollte man sich auf eine der nord- oder westfriesischen Inseln aufhalten. Für einen Kurzurlaub ziehe daher die Nordsee der Ostsee vor. 2 Stunden kürzere Anreise, lange Spaziergänge am Strand und die salzhaltige Luft sprechen für einen Kurztrip an die Nordsee. Für einen längeren Seeaufenthalt nehme ich gerne 6-7 Stunden Autofahrt in Kauf. Eine Woche verbleiben wir dann auf Rügen, Usedom oder auf dem Darß und in der 2. Woche versuchen wir gerne mal eine neue Region im Norden aus. Da könnten Orte wie Greifswald, Stralsund, Schwerin oder Wismar ins Kalkül gezogen werden. Die Ostseeküste ist so abwechslungsreich; Wälder wachsen bis ans Meer, steile Klippen garantieren herrliche Aussichten, Bodden und Seen bieten hervorragende Wassersportmöglichkeiten. Was natürlich sehr für einen Urlaub an der Ostsee spricht, ist der Wind, der einem nicht immer von vorne ins Gesicht bläst, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist.