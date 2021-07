Mein Hobby Hay day Wie gestaltet ihr eure Freizeit ?

✳️⏩📍Thread zur Diskussion ❊ Infos ❊ Erfolge📍⏪✳️📌 UNTERSCHIED ZUM NORMALEN DERBY:➡️🌸 Blütenaufgaben 🌸✅ Blütenaufgaben erkennt ihr am grünen Rand und am Blüten-Pin.✅ Blütenaufgaben kehren zur Derby-Tafel zurück, nachdem sie abgeschlossen wurden und können von einem anderen Derbyteilnehmer erneut angenommen werden.✅ Blütenaufgaben starten immer mit 320 Punkten. Je mehr Derbyspieler die Aufgabe abschließen, desto mehr Punkte gewähren sie.📝 320 Punkte ▸ 1. Derbyspieler📝 350 Punkte ▸ 2. Derbyspieler📝 375 Punkte ▸ 3. Derbyspieler📝 400 Punkte ▸ ab dem 4. Derbyspieler✅ Jeder Derbyspieler kann eine Blütenaufgabe nur 1x abschließen.✅ Erledigte Blütenaufgaben, die bereits jeder Derbyspieler abgeschlossen hat, können sofort gelöscht werden, damit rasch weitere Blütenaufgaben nachkommen.➡️🌸 Maximale Anzahl an Blütenaufgaben✅ Die Anzahl der Blütenaufgaben, die gleichzeitig im Spiel sind, ist abhängig von der Anzahl der Derbyteilnehmer (siehe Tabelle)✅ Habt ihr bereits die höchstmögliche Anzahl im Spiel, könnt ihr mit dem Löschen pausieren, da ohnehin keine weiteren Blütenaufgaben mehr nachkommen 😊➡️⏱ Gesamt-Timer einer Blütenaufgabe✅ Der Gesamt-Timer wird gestartet, sobald der erste Derbyspieler die Aufgabe annimmt.✅ Der Timer wird nicht zurückgesetzt, wenn der nächste Derbyspieler die Aufgabe erneut startet.✅ Sollte ein weiterer Derbyspieler die Blütenaufgabe in der verbleibenden Zeit nicht mehr schaffen, nehmt diese nicht mehr an. Die bereits erspielten Punkte zu dieser Aufgabe bleiben euch erhalten.✅ Sobald die Gesamtzeit abgelaufen ist, verschwindet die Aufgabe.💡 Tipp ✔️🌸 Löscht einmal alle Aufgaben auf eurer Tafel im Abstand von ca. 20 Sekunden🌸 Habt die Tafel kurz bevor die neuen Aufgaben erscheinen, im Blick.🌸 Löscht eine nachkommende Blütenaufgabe, die euch nicht gefällt, dann wird im Abstand dieser 20 Sekunden jeweils eine weitere neue Blütenaufgabe nachkommen.✅ So könnt ihr euch die besten Blütenaufgaben rauspicken.✅ Macht viele schnelle Aufgaben (z. B. Mine, Hilfe, Weizen etc.), um möglichst viele 400er-Aufgaben zu schaffen 😊Wir wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg 🌸🤗❀ EURE ADMIN-BANDE ❀ Ernie