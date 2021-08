Kultur im Weserbergland

Überregional bekannt sind der Rattenfänger von Hameln, der aus Bodenwerder stammende „Lügenbaron“ Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen und der in Hann. Münden verstorbene deutsche Handwerkschirurg, Wundarzt und Starstecher Doktor Eisenbarth.In der Region sind darüber hinaus manche Märchen der Brüder Grimm beheimatet, beispielsweise Schneewittchen, das in Alfeld spielen soll, Rapunzel, die ihr langes Haar ihrem Prinzen von einem Turm der Trendelburg herabgelassen haben soll, oder Dornröschen, als dessen Schloss die Ruine Sababurg bei Hofgeismar gilt. Zu Ostern wird in Lügde der Volksbrauch des Osterrades praktiziert.Das Rathaus Münden ist ein denkmalgeschütztes Bauwerk in der Stadt Hann. Münden, dessen Kern aus dem 14. Jahrhundert stammt. Es befindet sich mit der St.-Blasius-Kirche im Zentrum des historischen Stadtkerns. An der Nordseite des Rathauses mit seiner Schaufassade liegt der Marktplatz umgeben von einer Vielzahl historischer und schöner Fachwerkhäuser.Wir starten unsere Radtour am Weserfelsen genau dort, wo Werra und Fulda sich „küssen“. Über Hemeln und vorbei an dem ehemaligen Benediktinerkloster Bursfelde führt die erste Etappe in das barocke Hugenottenstädtchen Bad Karlshafen. Das Zentrum von Bad Karlshafen bietet mit schmucken, renovierten Häusern im barocken Stil einen interessanten Gegensatz zur sonstigen Fachwerkidylle. Etappe ca. 50 kmZahlreiche Highlights liegen am Wegesrand auf unserer 2. Tour: Die Ortschaft Herstelle und die Kleinstadt Beverungen, die noch viel von ihrem historischen Gesicht erhalten hat. Die Stadt Fürstenberg mit ihrer Porzellanmanufaktur und die alte Hansestadt Höxter mit mehr als 160 denkmalwürdigen Gebäuden, meist Fachwerkhäusern. Holzminden ist bekannt durch die Herstellung von Aromaessenzen und Parfümölen. Das romantische Städtchen Bodenwerder wurde bekannt durch den so genannten Lügenbaron von Münchhausen. Etappe ca. 55 kmDie Endetappe startet von Bodenwerder und endet in in Hameln.