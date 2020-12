Hoorn in Nordholland

Im 12. Jahrhundert werden Kaufleute aus Hoorn in verschiedenen Archiven von Städten an der Ostsee und in Flandern erwähnt. Die Stadt wuchs und der Reichtum auch, so dass man in der Lage war die Stadtrechte kaufen zu können. Das Wachstum und der Wohlstand, den die Niederlande während und nach dem Achtzigjährigen Krieg erlebten, wirkten sich auch auf Hoorn aus. Hoorn wurde zum administrativen und wirtschaftlichen Zentrum von Nordholland. Doch die Zeiten sollten sich ändern, immer mehr Handelsschiffe passierten den Hafen und löschten ihre Ladung im größeren und aufstrebenden Amsterdam. Heute ist Hoorn ein beliebter Ausflugshafen am Markermeer und ein besonderes Ziel für Japaner.