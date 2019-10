Einmal gegen den Uhrzeigersinn um das Baltische Meer

Bei unserer Ankunft wieder in Deutschland werde ich gefragt, ob ich auch die Stadt Mariehamn besucht habe? Nachdem ich die Frage verneine und ungläubig gucke, bekomme ich einen Vortrag in Geografie gehalten.Åland ist eine mit weitgehender politischer Autonomie ausgestattete Region Finnlands. Sie besteht aus der gleichnamigen Inselgruppe in der nördlichen Ostsee am Eingang des Bottnischen Meerbusens zwischen Schweden und dem finnischen Festland. Schwedisch ist die einzige Amtssprache der Region, die infolge einer Entscheidung des Völkerbundes aus dem Jahr 1921 als entmilitarisierte Zone zu Finnland gehört, aber ihre inneren Angelegenheiten weitgehend autonom verwaltet. Bestimmte politische und wirtschaftliche Rechte stehen auch finnischen Staatsangehörigen nur begrenzt zu. Die Wirtschaft der Inseln wird heute vom Fremdenverkehr und dem Schiffsverkehr bestimmt. Letzterer wird durch steuerliche Sonderregelungen begünstigt, die beim Verkehr mit Åland steuerfreien Einkauf ermöglichen. Mariehamn ist die Hauptstadt von Åland und liegt auf der Hauptinsel Fasta Åland. Sie hat 11.565 Einwohner und wurde benannt nach Maria Alexandrowna, der Gemahlin Zar Alexanders II., der 1861 die Stadt gründete, als Finnland und Åland zum Russischen Kaiserreich gehörte. Der deutsch Namen lautet Mariahafen.......Ich höre nicht mehr zu und denke nur noch an Heiligenhafen!