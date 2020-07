Die LOTH LORIËN

ist eine moderne Barkentine von 48 Metern Länge. Für Wochenenden und längere Segeltörns bietet dieses Schiff 34 Passagieren Platz in komfortablen Kabinen.Das Segelschiff blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. 1907 im norwegischen Bergen gebaut, fuhr sie ursprünglich als Heringslogger. 1989 erwarb Jaap van der Rest das Schiff. Er baute es bis 1992 zum Zweimast-Logger mit moderner Takelage um und stattete es mit komfortablem Interieur aus. Im Winter 2001/2002 wurde das Schiff erneut modernisiert und umgebaut. In der Saison 2002 stach sie als stolze Barkentine wieder in See.