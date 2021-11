Die G-Regeln funktionieren ausgezeichnet in Hattingen!

Während über die Begriffe 3G-Regel (Geimpft – Genesen – Getestet) und 2G-Regel (Geimpft oder Genesen) in der Rechtssprache Einigkeit herrscht, gibt es zwei unterschiedliche Bedeutungen des Begriffsl:A -Getestet: Zutritt ist nur für getestete Personen erlaubt. Alle Personen müssen einen Test vorweisen, egal ob sie geimpft, genesen oder ungeimpft sind. In Deutschland schlug der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit erst kürzlich diese Option als eine dritte und noch strengere Möglichkeit, für besonders gefährdete Bereiche wie Alten- und Pflegeheime, im Kampf gegen das Coronavirus vor.B - Geimpft: Zutritt ist nur für geimpfte Personen erlaubt. Das heißt: Es haben nur geimpfte, aber keine genesenen oder getesteten Personen Zutritt. Ein solches Modell soll in Costa Rica für Einheimische ab 12 Jahren und für Touristen ab 18 Jahren zum 8. Januar 2022 eingeführt werden. Im beschaulichen Hattingen hat ein Gastwirt in Hattingen den Zutritt zu seinem Lokal auf Geimpfte mit 1 G beschränkt. Und da wollten wir uns doch auch mal checken lassen. Die AHA-Regeln wurden strikt eingehalten, nur beim L wurde meiner Meinung nach geschludert.