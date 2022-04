Die Stadt wurde erstmals 823 urkundlich bezeugt. 1226 wurde sie von Kaiser Friedrich II. zur Reichsstadt erhoben. 1575 konnte die Reformation einen teilweisen Einzug halten. Im Frieden von Nimwegen 1679 gelangte Colmar an Frankreich und teilt seither die Geschichte des Elsass.(Quelle WIKIPEDIA)In Colmar findet das Frühlingsfest zum 9. Mal mit zwei großen Oster- und Frühlingsmärkten noch bis zum 2. Mai statt. In der Altstadt bieten Aussteller in bunten Holzhäusern elsässiche Produkte an: Handwerkskunst, Schmuck, Spielzeug, Tafelkunst sowie feine Gaumenfreuden und noch vieles mehr! Im letzten Jahr wurde die Stadt sogar als Best Easter Destination ausgezeichnet.