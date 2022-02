Großbrand in Essen

"Das ging alles so schnell", sagt einer der Anwohner. Er und seine Söhne haben es rechtzeitig aus der Wohnung geschafft, seine drei Katzen konnte er aber nicht mehr retten. "Meine drei Katzen sind in dem Feuer gestorben. Ich könnte weinen, aber ich bin so leer. Ich wollte die Tiere retten, aber es ging einfach nicht mehr, es kamen solche Flammen daraus. Ich glaube, da hätte ich mich selber in den Tod gestürzt."Zwar schlagen die Flammen mittlerweile nicht mehr ganz so hoch, die Löscharbeiten dauern aber noch an. Dadurch kommt es derzeit zu Behinderungen im Berufsverkehr.