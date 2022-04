Aus dem Schatzkästchen

Doch auch Fabeln, Gedichte, Kurzgeschichten und jede Menge flotte Sprüche hat der Autor in Anthologien und Büchern seinem Lesepublikum präsentiert.Von 1954 bis 1996 war er als Lehrer in Bad Langensalza beschäftigt und so dem alltäglichen Leben sehr nah.Gestern feierte der in Reichen (Sudetenland) geborene Schriftsteller seinenMit seiner Erlaubnis hier eine kleine Auswahl seiner heiteren Betrachtungen des Lebens in Versform:Wünschen wir uns von dem Autor noch viele heitere in Worte verpackte Lebensweisheiten und wünsche wir ihm für die Zukunft Gesundheit und Glück.