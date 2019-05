Gartenkunst aus Fernost

Große Leidenschaft für kleine Bäume, die aber eine Fingerspitzengefühl und lange Geduld erfordert.Die Miniatur-Bäume haben vor allem in China und Japan eine lange Tradition.Aus dem Japanischen stammt auch der Begriff Bonsai - er bedeutet übersetzt "Baum in der Schale".Bei guter Pflege können Bonsais viele Hundert Jahre alt und sehr wertvoll werden.Diese Bonsai-Bäume habe ich bei der Ausstellung in Augsburg bei Kirschblütenfest fotografiert. Es waren sehr viele, ich habe aber nur die mir gefallende fotografiert.