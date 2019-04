Der Frühlings-Enzian (Gentiana verna)

Sigrid hat mal einen schönen Kommentar dazu geschrieben dass mir auch gefiel:Gentiana ist in der Homöopathie ein ausgesprochenes Mittel bei Verdauungsstörungen. Es hilft die Gifte besser auszuscheiden, die durch die jahreszeitliche Stimulation des Stoffwechsels im Frühling aus den Zellen abgestoßen werde. Diese Entschlackung kostet uns Kraft und macht uns etwas müde- die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit.Gentiana sagt:"Lasse alles schwere los. Strecke deine Arme zum blauen Himmel. Drehe dich im Kreise und rufe deine wiedergewonnene Freude in die Welt hinaus!!"Der Frühlings-Enzian ist eine der kleinsten Pflanzenarten der Gattung Enziane. Wird auch Schusternagerl, Schusternägele, Rauchfangkehrer, Himmelsbläueli, Herrgottsliechtli, Tintabluoma oder Himmelsstengel genannt.Der Frühlings-Enzian steht, wie alle anderen Enzianarten, in Deutschland unter Naturschutz. Gefährdungskategorie nach Roter Liste: 3+.