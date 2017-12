Schöne Adventszeit

Weihnachtsmarkt

Weihnachtsfeier

Das Tierheim Höchstädt wird auch in diesem Jahr einen mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Höchstädt vertreten sein. Vom 08.12.2017 – 10.12.2017 können Sie sich dort über alle Bewohner des Tierheim informieren lassen und natürlich die selbstgebackenen Plätzchen und Marmelade kaufen. Die gesamten Einnahmen gehen dem Tierheim Höchstädt zu.Am daraufnachfolgenden Wochenende findet am 17.12.2017 ab 14 Uhr die Weihnachtsfeier im Tierheim Höchstädt selbst statt. Es wird neben Glühwein, Kinderpunsch und Kaffee auch selbstgebackene Plätzchen und Gebäck geben.Selbstverständlich wird auch die traditionelle Weihnachtswanderung ebenfalls wieder stattfinden.Ab 14 Uhr ist das Tor des Tierheim für Interessierte und Freunde geöffnet. Die Bewohner und das gesamte Team des Tierheim Höchstädt freut sich auch zahlreiche Gäste.Sollten Sie die Bewohner des Tierheim an einem anderen Tag besuchen wollen, dann können Sie dies gern zu den Öffnungszeiten und lassen Sie sich von den Mitarbeitern informieren.IhrTierheim HöchstädtTelefonisch erreichbar sind die Mitarbeiter des Tierheims am besten von Montag bis Sonntag von 15.00 bis 17.00 Uhr unter 09074 / 31 46.Die Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag und auch an Feiertagen von 14.30 bis 17.00 Uhr.Das Spendenkonto lautet: IBAN: DE26 7206 9043 0000 5850 50, BIC: GENODEF1GZ2 bei der VR-Bank Donau-MindelAlle Tiere sind mit Bildern und kurzen Profilen zu finden unter www.tierheim-hoechstaedt.de.