Guten Tag...

und ich habe die große Ehre den letzten Eintrag des Jahres 2017 im Tagebuch vorzunehmen.Das hat er sich toll überlegt, der liebe . Solche Dinge sind gewichtig, da will man nichts falsches schreiben, da möchte man Weisheiten von sich geben, die den Leserinnen und Lesern im Kopf bleiben. Schön, dass er mir zutraut, dass ich genau dazu in der Lage bin.Wobei ich muss gestehen, dass ich die letzten Wochen vermehrt damit beschäftigt war, mich ruhig hinzusetzen und festzustellen, dass um mich herum eine unendliche Hektik entstanden ist. Irgendwie scheint zur Zeit der Menschheit das zu fehlen, was doch in dieser besonderen Zeit so wichtig zu sein scheint:Gelassenheit, Ruhe und Langsamkeit.Was ist also so wichtig daran, dass Alles unbedingt mit Ende eines Jahre erledigt sein muss?Die Frage konnte ich mir selbst nicht beantworten und auch egal welchen Bewohner ich darauf angesprochen habe, es konnte mir keiner eine schlüssige Antwort geben.Was ist das also Mensch? Hast Du Angst, dass das neue Jahr das alte Jahr verschlingt und Du nichts mehr weißt von all den wichtigen Dingen des Lebens, die Du im alten Jahr erledigen wolltest? Verstehen Sie mich nicht falsch, keine Kritik, aber ich verstehe es nicht. Das Leben an und für sich geht doch auch nach dem großen und sehr unsinnigen Knall am heutigen Tag weiter - warum also die Eile, die Hektik, der Stress. Und warum muss das alles auch so laut und grell sein?Ich habe mal gehört, dass der Mensch an sich eher faul ist und nicht unbedingt dazu geboren ist, Druck dauerhaft Stand zu halten. Das kann ich verstehe, ich bin auch ein gemütlicher Charakter, der lieber die Sonne auf dem Fell spürt, als panisch auf einen Kratzbaum rauf und runter zu springen. Ich liege lieber eingekuschelt auf einem Schoß und lasse mir kraulen und freue mich, dass es Menschen gibt, die hin und wieder die Zeit vergessen und sich um mich kümmern wollen.Zeit? Ich bitte Euch Menschheit, die vergeht so oder so egal wie schnell Ihr versucht hinter hier her zu rennen. Ich glaube ab und dann sollte der Mensch sich einfach hinsetzen und einen Baum anschauen und warten bis ein Blatt herunterfällt und verstehen, weil Grazie und Schönheit in so einem Moment liegt.Ich habe leicht reden, werden Sie nun sagen, denn ich kann nirgends anders hin, ich kann entspannt daliegen und den Tag einen guten Tag sein lassen.Nun ja, ich würde schon gerne ausziehen, aber das würde sicherlich meine Einstellung zur Zeit nicht verändern.Wissen Sie, ich habe viel erlebt und ich habe auch sehr viel überlebt. Manche Köpfe lernen daraus, andere laufen immer wieder über die Strasse und versuchen gegen ein Auto zu gewinnen. Ich zähle mich selbst eher zu den schlauen Katzenköpfen - das soll nicht eingebildet klingen, ich musste viel lernen und hatte keine Wahl als meinen Kopf anzustrengen und zu benutzen. Das hilft manchmal ungemein!Aber was versuche ich Ihnen denn zu sagen, denn ich weiß, Sie haben heute alle viel zu tun und müssen noch ganz schnell wo hin und noch irgendetwas unendlich wichtiges erledigen und sicherlich werden Sie sich morgen fragen, warum der dumme Kater denn soviel geschrieben hat, wo doch keine Zeit zum Lesen bleibt...deswegen mache ich es jetzt kurz:Atmen Sie liebe Menschen, atmen Sie ein und aus, spüren Sie, wie die Luft Ihnen Leben schenkt und vergeuden Sie dieses wertvolle Gut nicht mit Rennen und Schreien. Hüpfen und Lachen Sie meinetwegen, aber Rennen Sie doch nicht immer so schnell - Sie sind doch keine Hasen und müssen vor dem Leben flüchten.Genießen Sie es, vertreiben Sie es nicht!Und wenn Sie sich jetzt wundern, dass ich nichts über Auszüge geschrieben habe, so muss ich sagen, dass wir in den letzten Tagen darauf verzichtet haben auszuziehen. Wir sind ein Geschenk, das ist unzweifelhaft, aber wir gehören nicht gedankenlos unter eine Tanne gesetzt mit einer gräßlichen großen Schleife drum herum.Ich bin mich sicher, dass wir das Jahr 2018 sicherlich mit ein paar schönen Auszügen beginnen werden und ich hoffe sehr, dass wir auch viele neue menschliche Gesichter zu sehen bekommen, die sich spontan verlieben und ohne uns nicht mehr leben wollen.Das mag übertrieben klingen, aber ich glaube, anders wäre es nicht richtig.Bitte liebe Menschen, nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie sich nicht durch das Leben scheuchen und kommen Sie uns besuchen - ich verspreche Ihnen, hier können Sie zur Ruhe kommen.Vergessen Sie uns nicht.Ihr