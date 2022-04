Die EUKITEA Friedenskarten Challenge startet wieder!

„Ich bin von Eurer Friedenskarten-Challenge total begeistert!“



„Wow! Diese Übung will ich echt mal ausprobieren. Ich bin sooooo dankbar (die Anzahl der „o‘s im „sooooo“ könnte dabei eigentlich ins Unermessliche gehen!“

„Tagtäglich erfahren wir aus den Nachrichten so viel Leid und Unheil. Dazu kommt, dass viele nach der mittlerweile zweijährigen Pandemie-Situation erschöpft sind. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, die Friedenskarten-Challenge zu wiederholen“, so Stephan Eckl, Leiter des Theater EUKITEA.Diese liebevoll gestalteten Videos und die dazugehörigen Karten können als lebensfrohes Tool dienen. Die motivierenden und pädagogisch wertvollen Karten mit 44 Friedensqualitäten bieten eine wunderbare Möglichkeit, ein gutes Miteinander in der Gemeinschaft zu stärken, sei des im Kindergarten-, Klassen-, oder Familien-Verband. Die Videos & Karten sind individuell und nachhaltig einsetzbar und machen Kindern wie Erwachsenen große Freude.Jeden Tag wird über die Facebook- und Instagram-Seiten des Theaters jeweils ein Video veröffentlicht sowie auf der Website des Theaters zusammengestellt.„Govindas magisches Friedensalphabet“ ist ein liebevoll illustriertes Kartenset mit 44 Karten, gleichermaßen für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Mit Govinda, dem weisen Friedenselefant, lernt man von Karte zu Karte die verschiedenen Qualitäten kennen, mit denen Frieden möglich sein kann. Eine weise, humorvoll innige Unterstützung für jeden Tag auf dem Weg zu innerem und äußerem Frieden. Herrlich humorvoll, heiter, leicht und farbenfroh führt Govinda, der Friedenselefant, mit seinen Freunden in die Tiefen der Kräfte, die es für den Frieden braucht.Herrlich humorvoll, heiter, leicht und farbenfroh führt uns Govinda, der weise Friedenselefant, mit seinen Freunden in die Tiefen der Kräfte, die es für den Frieden braucht…Man nimmt sich eine verdeckte Karte aus dem Stapel, dreht sie um und schaut sie an … und da beginnt das Geheimnis: Vielleicht fallen Situationen ein, in denen die Friedenskarte bei einem Thema weiterhilft, das einen gerade beschäftigt. Man kann sich am Morgen eine Karte ziehen und sich von dieser Friedenskraft durch den ganzen Tag begleiten lassen.Das Kartenset entstand begleitend zu den beiden EUKITEA Theaterstücken zur Friedensbildung: „Viola und das magische Friedensalphabet“ (6- 10 Jahre) und „Five Little Pieces for Peace” (9- 12 Jahre). Es ist sowohl zur Vertiefung und Nachbereitung der Theaterstücke gedacht als auch für den alltäglichen persönlichen Gebrauch. Diese Karten sind so ansprechend gestaltet, dass viele Kinder, Eltern sowie Lehrer und Pädagogen damit vergnügt und spielerisch das gerade jetzt so wichtige Thema Frieden immer mehr in den Alltag integrieren können.