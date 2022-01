Guter Vorsatz im Jahr 2022: Probiere es doch mal mit veganer Ernährung im neuen Jahr mit dem Konzept Vegan 3.0!

Vegane und vegetarische Ernährung

Vegan 3.0: vegane Ernährung und Fleisch – wie soll das funktionieren?

Dieser ultimativer Ratgeber gibt dir folgende Dinge mit auf deinen Weg:

Ausführliche Nährwerttabellen von VEGAN 3.0. Diese helfen dabei, deine Ernährung vielseitig, abwechslungsreich und ganz nach deinem eigenen Geschmack zu gestalten. Ausgewählte, natürliche „Antibiotika“ stecken in Lebensmitteln, die antibakteriell wirken und somit das Wachstum von anderen Mikroorganismen hemmen. Eine Liste von tropischen, afrikanischen Lebensmittel-Schätze. Diese sind reichhaltige Nährstoffquellen. Dazu gehören z.B. Kokosnuss, Ananas, Avocado und Papaya. Aber auch die bisher unbekannten Superfoods wie z.B. Saba-Saba, Djangsang, Kolanuss u.v.m.

Hast du auch schon länger den Wunsch oder Vorsatz deine Ernährung umzustellen und auf mehr pflanzliche Produkte zu setzen? Aber dir fehlt es dabei schwer, komplett auf tierische Produkte zu verzichten? Dann bist du hier genau richtig!Der Autor Tabou B. B. Braun hat mit seinem Ratgeber Vegan 3.0 ein besonderes Konzept herausgearbeitet. Damit kann jeder Fleischliebhaber und jede Fleischliebhaberin auch vegan/vegetarisch werden.ist ein zeitlich begrenzter veganer Ernährungsstil. Dabei wird zusätzlich auch auf Zucker und Weizen verzichtet.Daran ist das Besondere, dass es ganz ohne Fleischersatz-Produkte oder Nahrungsergänzungsmittel auskommt. Durch den ausgewogenen Ernährungsstil von VEGAN 3.0 nimmt der Körper automatisch alle wichtigen Nährstoffe, Vitamine und Mineralien auf. Somit sind Mangelerscheinungen Geschichte, die mit einer gängigen veganen Ernährung einhergehen können. Das bedeutet, dass du nicht für immer auf Fleisch verzichten musst, sondern nur in einem bestimmten Rhythmus.