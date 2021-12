Peppe dein Weihnachtsmenü dieses Jahr auf!

Integriere Kräuter und Gewürze in dein Weihnachtsmenü!

Tu deiner Gesundheit im Winter etwas Gutes

Wirkung von Kräutern und Gewürzen

Das Weihnachtsmenü wird jedes Jahr spektakulär und pompös hergerichtet als auch angerichtet. Warum dann nicht einfach auch mal mit Gewürzen und Kräutern, die unsere Gesundheit fördern als auch das Gericht zusätzlich aufpeppen?Der Winter ist besonders stark von Erkältungen und anderen Infektionen betroffen. Auch die Covid-19 Infektionszahlen sind in den letzten Wochen gestiegen. Wie können wir all dem vorbeugen?Gewürze und Kräuter sind die Lösung! Sie sind wahre Heilmittel und stärken deine Gesundheit und dein Immunsystem. Warum verwenden wir sie dann nicht genug in unseren Mahlzeiten? Oft haben wir keine Kenntnis darüber, wie wir sie so hinzugeben das es auch schmeckt.Es gibt diverse Arten von Kräutern und Gewürzen, die beim Kochen verwendet werden können. Die vielfältige Einsetzung ist also viel einfacher als man denkt. Sie können als Dekoration, sowie in Form von Tees aber auch auf der Haut verwendet werden. Sie sind wahre magische Mittel für alles.Antioxidantien sind chemische Verbindungen, die die unerwünschte Oxidation anderer Substanzen gezielt verhindern. Sie sind Radikalenfänger. Freie Radikale attackieren Zellen und verursachen oxidativen Stress. Dieser gilt als mitverantwortlich für das Altern und wird mit der Entstehung einer Reihe von Krankheiten in Zusammenhang gebracht.Antioxidantien schützen den Körper vor diesen Angriffen, indem sie die Kettenreaktionen der freien Radikalen unterbrechen. Sie verhindern so den oxidativen Stress und wenden Zellschäden ab.