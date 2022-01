Krebsfrei durch Ernährung! So heilt Essen

Afrikanisch-inspirierte Ernährung

“Bei meiner Ankunft in Gabun 1913 war ich überrascht, keine Krebsfälle vorzufinden. Bei den Eingeborenen 200 Meilen von der Küste entfernt, fand ich keinen einzigen Fall dieser heimtückischen Krankheit … Dieses Fehlen von Krebs war anscheinend auf die Unterschiede zwischen der Ernährung der Eingeborenen und der der Europäer zurückzuführen.”

Wichtig in der Ernährung: Öl

Bereits Albert Schweitzer schrieb 1913:Tatsächlich hat Afrika die niedrigste Erkrankungsrate an ernährungsbedingten Krebskrankheiten weltweit, sodass unser Autor Tabou B. B. Braun interessiert daran war herauszufinden, wieso das so ist. Ihm erschloss sich, dass dies mit der Auswahl bestimmter Lebensmittel zusammenhängt, die ganz natürlich eine Antikrebswirkung besitzen und vor allem in Afrika verzehrt werden, aber auch hier in Deutschland kaufbar sind. Daher lohnt es sich, die afrikanische Küche einmal näher zu betrachten – denn dort warten Präventionen gegen Krebs und andere chronische Krankheiten, die wirklich hilfreich sein können.Ein Beispiel ist Öl. Viele Menschen, die sich fettfrei ernähren, erkranken an Krebs. Dabei ist reichlich Öl im Essen wichtig, um Krebs zu bekämpfen und vorzubeugen. Viele Öle sind mächtige Antioxidantien.Natürlich ist es hier wichtig darauf zu achten, welches Öl man zu sich nimmt. Öl ist schließlich nicht gleich Öl. Gutes pflanzliches Öl findet sich beispielsweise in Kokosöl, Palmöl oder Rapsöl wieder. Es reinigt nicht nur den Darm, sondern hilft dem Körper auch bei der Ausscheidung von Giftstoffen aus dem Körper. Palmöl wird in Afrika beispielsweise bei Gasvergiftungen und gegen Übelkeit eingenommen. Andere Öle, darunter schlechte pflanzliche Öle, schlechte tierische Öle und Fette voller Chemikalien, sollten dagegen vermieden werden. Besonders bei Butter, Sahne und Co. sollte man genau hinschauen und den Verbrauch ggf. deutlich reduzieren.Öl bekämpft den Krebs und seine Entstehung, er stärkt die Zellen, sodass sie resistenter gegen freie Radikale werden. Besonders gegen Brustkrebs ist Öl sehr wichtig. Seine Bedeutung sollte nicht unterschätzt werden.Unser Autor Tabou B. B. Braun widmet dem Thema Öle ein ganzes Kapitel und spricht darüber hinaus über weitere erstaunliche heilende Lebensmittel.