Historisches Stadtfest Monheim

Von 20. - 22. Juli war Historischer Stadtfest in Monheim. Ich war am 22. Juli dort und habe den Grosen Festumzug fotografiert.Punkt 13:30 begann der Umzug am Unteren Tor mit Musik-Kapellen, Kutschen, Gaukler und Fußvolk durch den Marktplatz, da einige historische Fuhrwerke nicht durch das Obere Tor passten kamen sie später an der Donauwörther Straße hinzu.Der Festzug ging bis zur Umkehr und wieder zurück über die Donauwörther Straße wo es dann in der Neuburger Straße sich auflöste.Nach dem Festzug habe ich mir einige Programme auf den Bühnen von Trollfaust, Gaukeley mit den Goselagerern, Russwurstsängern, Gaukeley mit Fabio und den Liederkranz Monheim angeschaut.Da hatten die Monheimer mehr Glück mit dem Wetter als die Donauwörther, sie mussten den Historienspiel und Festumzug in Donauwörth wegen Regen absagen.