Pfingsten 2017: Ausflugsziele in Rheinland-Pfalz

Im Rheinland-Pfälzischen Dahn gibt es für die jüngeren ein tolles Freizeitangebot, das Super Dubber Kinderland. Natürlich gibt es auch für die etwas älteren einen berauschenden Park. Der Holiday Park, ist sowohl für alt und jung. Wenn ihr gerne etwas entdecken oder lehren wollt, wäre ein Besuch in einem Museum doch auch toll.



Der überdachte Park Super Dubber Kinderland, ist im Gewerbepark von Dahn, weshalb es auch etwas abgelegen in einem Waldgebiet liegt. Tolle Klettermanöver, können die kleinen Sprösslinge dann auf dem Kletterturm absolvieren. Wenn sie oben angekommen sind, werdensie durch vielfache Hindernisse geführt, um dann mit einer Wirbel- und Wellenrutsche belohnt zu werden. Die Öffnungszeiten sind montags von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr, dienstags bis freitags dann von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr, in den Ferien und an Feiertagen kann man den überdachten Park von 10:30 Uhr bis 19:00 Uhr besuchen. Kleinkinder ab 1 Jahr zahlen für den Eintritt 2,00 Euro, während Kinder ab 2 Jahren 6,50 Euro zahlen. Für die Erwachsenen von 18 bis 64 Euro werden 2,90 Euro verlangt. Menschen mit Behinderung (ab 50%) erhalten eine 50%-ige Ermäßigung, während Senioren (ab 65 Jahren) und Rollstuhlfahrer freien Eintritt haben. Weitere Informationen zu dem Park gibt es hier Der Holiday Park Plopsa liegt in Haßloch in Rheinland-Pfalz und ist seit 1971 eröffnet. In dem 400.000 Quadratmeter großen Freizeitpark gibt es viele Attraktionen mit jeder Menge Action. Da muss das Wetter natürlich mitspielen. Die Attraktionen sprechen sicherlich nicht nur Kinder an, für Jugendliche oder Erwachsene gibt es ebenfalls ausreichende Angebote. Der Freizeitpark hat nicht das ganze Jahr geöffnet. Größtenteils hat der Park im Juni, Juli und August geöffnet. Hier kommt ihr zu den genauen Öffnungszeiten. Die Zeiten variieren je nach Saison von 17:30 Uhr bis 21 Uhr. Kinder mit einer Größe von unter 0,85 Meter und Geburtstagskinder (bis 11 Jahre) haben freien Eintritt. Kinder von 0,85 Meter bis 1 Metern Größe zahlen 9,99 Euro. Besucher von 1 - 1,40 Meter Größe zahlen für den Eintritt 28,99 Euro. Besucher ab 1,40 Meter Größe zahlen 30,99 Euro, während Senioren ab 70 Jahren auch 9,99 Euro zahlen müssen. Weitere Informationen zu dem Freizeitpark, gibt es hier Das Technik-Museum in Speyer, bietet den Besuchern ein fantastisches Erlebnis. Ob im originalen Jumbo Jet herum klettern oder das Innenleben eines U-Bootes und eines Seenotrettungskreuzers entdecken. Alles möglich! In den Hallen kann man ebenfalls die größte Raumfahrtausstellung Europas mit dem russischen Space Shuttle BURAN, einem original Mondstein, einer Sojus-Landekapsel und Raumanzügen. Lokomotiven, Feuerwehrfahrzeuge, Oldtimer, Motorräder und vieles mehr. Eintrittspreise findet ihr hier . Der nächste Brazzeltag wird am 12. Mai und 13. Mai 2018 stattfinden. Der Brazzeltag ist für viele Besucher das große Highlight. An zwei Tagen im Jahr verwandelt sich das Museum in einen regelrechten Spielplatz für Technikfans. Es werden Oldtimer oder Harley-Davidson Probefahrten gewährt. Also für Technik-Lieblinge genau das richtige. 10 Minuten Fußweg vom Museum entfernt, befindet sich ein Ibis Hotel, welches praktisch für Besuche die länger als ein Tag dauern, sind. Weitere Informationen zu dem Museum, gibt es hier . Zu Informationen vom Brazzeltag gelangt ihr hier Alle Angaben ohne Gewähr.