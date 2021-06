Simon Broch- Die Musik erfüllt sein Leben

Musik die mit Leidenschaft und Herzblut erklingt, auch in das der Menschen dringt.

Dieser Reim sagt viel über den Künstler aus, den ich Ihnen heute vorstellen möchte.

Er stammt aus Luzern in der Zentralschweiz und heißtBereist in Kindertagen hat die Schlagermusik eine Prägung in sein Herz geschliffen.Mit seinen volkstümlichen Schlagermelodien schafft er es sein Publikum zu begeistern.Seinerfreut sich großer Beliebtheit. Im Moment nimmt der romantische Schlagersänger in der Sommerhitparade von“ in der ARD teil.Mit seiner Sommermelodiestürmte der Schweizer bereist in der erstenAusgabe des beliebten ARD Formates die Hitparade. Er gewann diese mit stattlichen 88 Prozent.Der Titel stammt aus der Feder von Georg und Walter Wörle.Ein großes Herz hat der sympathischen Schweizer für älteren Menschen. Für sie tritt er immer wieder in Senioreneinrichtungen auf.Auch die große Bühne ist ihm vertraut. Er durfte schon mit Showgrößen wie Andy Borg oder den Amigos auftreten.Ich wünsche Simon Broch weiterhin viel Erfolg!