"PLO-General" aus Thüringen? Vor 40 Jahren Bankraub in Bochum,heute ab 00,00Uhr Fahndung eingestellt! Gesucht wurde Udo A. „Ein Wanderer zwischen den Welten“…

"PLO-General" aus Thüringen? -- Vor 40 Jahren Bankraub in Bochum an der Freudenbergsraße Heute ab 00,00Uhr wird die Fahndung nach dem mutmaßlichen Haupttäter vom spektakulären Bankraub von 1979 eingestellt!

Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete am 1.4.2019 über den „PLO-General aus Thüringen"



Die Fahndungsmaßnahmen würden nach 40 Jahren wegen absoluter Verjährung eingestellt.

Kommentar von Volker Dau:

„Es ist richtig, dass es sich bei dem Raubüberfall auf die Volksbank am Schlachthof in Bochum um die letzte in diesem Verfahren bearbeitete Tat handelt, die bisher noch nicht verjährt war. Die Tat ereignete sich am 03.04.1979. Verjährung dieser Tat tritt – nach Ablauf der absoluten Verjährungsfrist – nunmehr mit Ablauf des heutigen Tages ein.“„Da es sich um ein Verfahren handelt, in dem damals bereits Anklage erhoben worden war, werden die Akten nun zunächst dem Landgericht Dortmund vorgelegt, um eine endgültige Einstellung des dort bereits anhängig gewordenen Verfahrens aufgrund der eingetretenen Verjährung herbeizuführen.“Dies ist aber wohl eher ein formeller Akt.Der nur 650Meter lange mögliche Fluchtweg zur nächsten Autobahneinfahrt an der Autobahnkirche Bochum Hamme war optimal ausgewählt."Geldbeschaffungsmaßnahme" nach Terroristen-Art..."A" pendelte seinerzeit zwischen Deutschland und Nahost.Dafür braucht er Geld und Fahrzeuge die er wohl in Deutschland beschaffte?Unter Waffeneinsatz wurden erfolgreich 54.000 DM erbeutet.Damals noch ein Betrag von enormer Kaufkraft. Da gab es Ende der 1970er Jahre zwei VW Scirocco GTI oder einen Porsche für!Der heute fast 80jährige A. kann, so er noch lebt demnächst seelenruhig in eine deutsche Behörde spazieren und sich nach jahrelangem Leben unter Schein-Identitäten einen echten neuen Pass beantragen und nach Deutschland zurückkommen.Woher er den Tipp für eine gute Fluchtmöglichkeit bekommen hatte war damals die Frage.Bemerkenswert in diesem Zusammenhang:Die "Herren" sollen sich merkwürdigerweise gut verstanden haben!Ob er weiterhin den Flughafen Schönefeld/DDR für den Transit zwischen Deutschland und Nahost benutzte ist nicht überliefert.Später wurde Udo A. wohl verdächtigt Verbindungen zu „Diensten“ in Ost und West zu haben und auch von diesen beschützt zu werden?Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Willi_Pohl_ (Schriftsteller)100.html https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Guillaum... Die PLO wurde ja aus dem Libanon vertrieben und seine "Gönner" innerhalb der PLO sind wohl auch fast alle bereits Tod, ermordet oder aus Altersgründen verstorben?Auch sein langjähriger "juristischer Interessenvertreter" der "Staranwalt Schöttler" ist längst Tod.nachdem er kurz vorher auf einer Nahost-Reise war und dort wohl führende PLO-Vertreter getroffen hatte?Doch wie konnte er denen noch "Dienste" erweisen?Geht deren Dankbarkeit über die Nützlichkeit hinaus?Lauter offene Fragen die uns wohl nie beantwortet werden denn die Akten der "Dienste" sind wohl noch 100 Jahre nach A´s Tod gesperrt und dann wird sich auch Niemand mehr an ihn erinnern (wollen) es sei denn ein gelangweilter Historiker arbeitet einmal dieauf?