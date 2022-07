Lang ist´s her

Flachbauchig, auf Plateausohlen, ging es auf Bräutigamschau. Mit gleichaltrigen Freundinnen selbstverständlich, denn alleine hätte man sich das damals niemals getraut.Ach, was fanden wir uns toll, mit blauen Lidschatten bis unter die Augenbrauen, Lidstrich und pinkfarbenen Lippenstift.Und so dorfschön wie wir herausgeputzt waren, wollte die Wirkung auf das andere Geschlecht schließlich auch getestet werden. Nichts eignete sich da besser als die Dorfkirmes.Unsere Väter schienen wohl die einzigen Männer zu sein, die Anstoß an unserem Aussehen nahmen, weshalb wir Mädels es absolut nicht leicht hatten, uns über die konservativen Ansichten der Eltern hinwegzusetzen. Versuchten sie doch allen Ernstes zu verhindern, dass wir in diesem Aufzug auf die Straße, geschweige über die Kirmes gingen. Von weisen Sprüchen „…was sollen denn die Leute denken“ bis zum Urteilsspruch „Stubenarrest“ gingen wir mehr als häufig durch die Strafkammern.Wie alle Eltern, machten sie sich natürlich nur Sorgen, aber wie konnten wir Halbwüchsigen ihre Ängste verstehen? Immerhin hielten wir uns mit knapp sechszehn Jahren für erwachsen.Kommt hin - wenn man bedenkt, dass ich mit Neunzehn verheiratet war, wie auch die Mädels aus meiner damaligen Schulklasse! Wenn ich darüber nachdenke .. wir waren fast alle noch vor der Volljährigkeit verheiratet.Ob es in Mode war, dass wir uns so unfassbar jung vermählten? Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Von Mama weiß ich, sie war mit achtzehn Jahren standesamtlich verheiratet, Oma mit neunzehn und Uroma ebenfalls mit neunzehn Jahren.Auf jeden Fall handelte es sich damals wie heute um das älteste Spiel der Welt .. umschwärmt, begehrt und geheiratet zu werden .. und Kinder zu bekommen. Und genau so kam es auch. Wie es sich gehörte, alles schön der Reihe nach.Bis heute habe ich meine Entscheidung nicht bereut – mit allen Höhen und Tiefen sind wir durchs Eheleben gegangen. Wenn auch nicht immer Hand-in-Hand, aber gelöst hat sich zu keiner Zeit das Ehe-Band ,-)