Neues Ablenkungsmanöver im Juweliergeschäft? - Hagener (49) zündet Rucksack an...

Bochum : DrRuer-Platz | Ablenkungsmanöver im Juweliergeschäft? - Hagener (49) zündet Rucksack an und versucht, mit Armreif zu fliehenPOK Nicole Schüttauf berichtet diese Geschichte...Am Freitagabend, 3. Juli, ist es in einem Bochumer Juweliergeschäft zu einem räuberischen Diebstahl gekommen.Ein Kunde zeigte zunächst Interesse an einem Armreif. Kurz darauf zündete er seinen mitgebrachtenRucksack an und versuchte, mit dem hochwertigen Schmuckstück zu fliehen. EinVerkäufer hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest.



Was ist genau passiert?



Der Kunde, ein 49-jähriger Hagener, betrat gegen 17.45 Uhr, das am

Dr.-Ruer-Platz gelegene Geschäft und interessierte sich für einen goldenen

Armreif. Eine Mitarbeiterin führte das Beratungsgespräch. Als er das

Schmuckstück in den Händen hielt, begab er sich plötzlich zu seinem im Geschäft

abgestellten Rucksack und zündete diesen mit einem Feuerzeug an.

Ein weiterer Verkäufer (63) reagierte sofort - er schmiss die brennende Tascheaus dem Laden. Zeitgleich versuchte der Hagener mit dem Armreif aus dem Geschäftzu fliehen. Der 63-Jährige konnte ihn überwältigen und bis zum Eintreffen derPolizisten am Boden festhalten. Dabei wurde er leicht verletzt und seine Brillebeschädigt.Die Beamten löschten die brennende Tasche.In der Hosentasche wurde bei dem Hagener die Beute aufgefunden. Der 49-Jährige wurde vorläufig festgenommen undzur Polizeiwache gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wertvon 0,68 Promille.Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.Polizei BochumPressestelleNicole SchüttaufKommentar von Volker Dau:Immer neue Tricks. Was bringt kriminelle Energie als Nächstes?