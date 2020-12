Bochum : Feuerwehreinsatz |

Defekte Wasserleitung sorgt für großen Schaden in

Mehrfamilienhaus



Am Dienstagnachmittag kam es bei Klempnerarbeiten in der Küche

eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses im Postkutschenweg in Altenbochum zu einem Wasserrohrbruch, der die Feuerwehr rund drei Stunden beschäftigte.

Vermutlich aufgrund eines defekten Absperrschiebers im Keller kam es zu einemmassiven Wasseraustritt in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss, als einHandwerker dort an der Wasserleitung arbeitet.Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden drei Wassersauger eingesetzt, umdie Wohnräume bestmöglich vom Wasser zu befreien.Über drei Stunden waren 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit drei Wassersaugern im Einsatz, um die Wohnräume bestmöglich vom Wasser zu befreien. Neben der Berufsfeuerwehr kam auch die Löscheinheit Altenbochum der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz.