Phantastensalon SAFADORE in Le Mont-Dore - Meisterwerke der Malerei

Bald, im Februst 2018 treffen sich die Meistermaler wieder zum Phantastensalon SAFADORE in Le Mont-Dore in der Auvergne. Es gibt ein Thema, das die eingeladenen Künstler/Innen zu bewältigen haben, zu diesem vorgegebenem Thema ein Gemälde zu malen. Es ist jedes Mal wieder spannend, was das Können und die Phantasie hervorbringt. Diese Ausstellung in Le Mont-Dore ist Roger M. Erasmy, dem Dali Schriftsteller, gewidmet, der den Phantastensalon bereits 2005 gegründet hat. Die Tradition, einen Preis für ein von der internationalen Jury prämiertes Gemälde zu vergeben, ist von der Stadt Le Mont-Dore beibehalten worden.Wer den Phantastensalon besuchen möchte, hier die Webseite mit den Informationen: http://www.sancy.com (Le Mont-Dore)Webseite Angerer der Ältere: http://www.Angerer-der-Aeltere.de Es wird weiter berichtet werden.