ART PAIR INTERNATIONAL in der Bretagne

Von Juni bis September 2021 wird die internationale Ausstellung "Das Pferd in all seinen Formen" in La Gacilly, Bretagne, stattfinden.Ein Kunstfestival mit realistischer und visionärer Malerei und Bildhauerei.Links zu ART'PAIR: https://artpair.org/article-97-festival-d-art-le-c... Angerer der Ältere wurde vom Präsident der Künstlervereinigung Bruno Altmayer als Gast eingeladen und freut sich sehr, in der schönen Stadt La Gacilly in der Bretagne seine Künstlerkollegen/Innen wieder zu treffen. Lange wurde man durch die Coronabeschränkungen daran gehindert, gemeinsame Ausstellungen zu veranstalten. Aber, so ist zu hoffen, daß dies im Sommer 2021 wieder möglich sein wird.Angerer der Ältere wird zum Thema passend seine Pferde-Werke ausstellen. (Hippos-Werke)In der Galerie LA PASSERELLE werden die Originale in Malerei und Bildhauerei gezeigt werden.Katalogseiten Angerer der Ältere + Bilder mit Pferden