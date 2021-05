Neulich bei Biggi Teil 5

Bei uns auf'm Dörpe



Geschichten fast wie aus dem echten Leben





Wieder einmal war es Freitag, wieder einmal saß Hasso mit Stift und Papier...naja, ich denke, das kennt ihr schon, gelle? :-))))))"Mensch, Berti, was ist denn heute bloß los mit Dir? Du bist ja stiller als meine Ella ihr Goldfisch!" beschwerte sich Karl über seinen sonst doch recht redseligen Skatbruder."Och," reagierte dieser kurz angebunden, "ich muß mich bloß erst mal wieder einkriegen!""Na loß, denn erzähl schon, was Dir diesmal wieder verquer liegt", forderte Klaus ihn kartenmischend auf, "sonst kriegste bloß wieder Sodbrennen"!"Tjaaa" legte Berti dann los, "mal wieder unser Lieblingesthema". Klaus und Karl verdrehten still die Augen! "Unser ehemaliger Möchtegern-Bürgermeister, ihr wißt schon, Herr Karvag, der Lehrer!" "Ja klar, was sonst" kam es von den beiden anderen wie aus einem Munde. "Nu' mal schön langsam, wenn ihr das hört, dann kriegt ihr auch 'ne ordentliche Krawatte! Also, ihr erinnert euch doch sicher noch an den Leserbrief, den er damals an die Dorfzeitung geschrieben hat, oder?""Klar", erwiderten seine Kumpel, "wer nicht? Kinder wären unsere Zukunft und die Kinder und jungen Leuten von heute wären ja so engagiert und er - also der Schreiber - hätte doch den besten Beruf der Welt, hätte jeden Tag mit Kindern zu tun und wäre ganz begeistert von ihnen, JA, er würde Kinder lieben!!!!! Sollte man von einem Lehrer ja auch erwarten, oder nicht?""Ja, so war das, Knolle." antwortete ihm Berti. "Insoweit nix Besonderes! Aaaaber............""Mensch, jetzt mach es doch nicht so spannend! Komm auf'n Punkt und dann wird Skat gedroschen! Dazu sind wir ja schließlich hier, oder?"! wurde Klaus langsam ungeduldig."Ey, das ist nicht so mit drei Worten abgetan", konterte Berti. "Ich habe Euch doch erzählt, was meiner Lütten letztens in der Haupstadt passiert ist. Das Mädel hatte wohl in einem Laden ganz höflich gefragt, ob sie mit ihrer Tüte Gummibärchen nach vorne an die Kasse dürfte und da wurde sie angeblafft, ob sie sich nicht zu benehmen wüßte und sie solle sich hinten anstellen wie alle anderen. War völlig aufgelöst, die Kleine.""Ja, ich erinnere mich", stimmte ihm der Ex-Boxer zu. "Die Kleine tat allen im Dorf leid! Gibt eben solche Deppen! Aber was haben die beiden Dinge miteinander zu tun?""Naja, ich hatte doch vor ein paar Tagen in'ner Hauptsatdt zu tun hatte und da wäre mir beim morgendlichen Zeitunglesen fast die Kaffeetasse aus der Hand gefallen." Berti kam jetzt so richtig in Fahrt. "Da schreibt doch jemand 'nen Leserbrief zum Thema Kinder. Unerzogen, keine Manieren, würden nur Lärm machen, keinen Respekt vor älteren Leuten, das waren so in etwa seine Worte, wenn ich mich richtig erinnere. Und nun ratet mal, wer das abgelassen hat!""Du meinst jetzt aber nicht ernsthaft unseren Ex-Möchtegern-Bürgermeister, oder?""Genau DER" trumpfte Berti auf! "Allerdings hatte dieser Feigling nicht genug Mumm, um unter seinem richtigen Namen zu schreiben!"Knolle allerdings hatte an dieser Feststellung so seine Zweifel: "Aber woher willst Du denn dann wissen, daß es unser aller Liebling war?""Abwarten, Knolle, immer schön abwarten", ermahnte Berti seinen Skat-Bruder. "Das war 'ne richtig witzige Angelegenheit, obwohl mir fast die Galle hochkam! Also, wie ich dann da so im Cafe sitze und weiter meine Zeitung lese, da höre ich doch zwei Tische hinter mir eine altbekannte Stimme!Worauf dann jemand fragte - ich nehme an, das war seine Begleitung -Und da meint doch dieser Döskopp bloßEcht, Leute, ich mußte mich soooo beherrschen, daß ich nicht aufstehe und dem meinen Kaffee über's Hemd schütte! Aber da war mir irgendwie der Kaffee zu schade für! So, und jetzt haltet euch fest", wurde Berti geheimnisvoll, "gestern hab ich dann meiner Betty ernsthaft ins Gewissen geredet und sie gefragt, wer sie denn vor ein paar Wochen so angebalfft hätte wegen der Gummibärchen. Irgendwie hatte sie so rumgedruckst, das kam mir komisch vor! Da habe ich sie direkt gefragt, ob es der Karvag gewesen wäre! Tja, und da hat sie dann nur noch genickt und losgeheult!""Boah, der soll sich hier bloß nich' mehr blicken lassen" empörten sich die beiden anderen! "Sowas verlogenes!""Und dem hat meine Ella mal Kuchen gebacken! Das darf ich der gar nicht erzählen", ergänzte Karl! "Apropos erzählen, das ha'm wir jetzt genug gemacht, jetzt wird noch GEzählt, und zwar von 17 an weiter!"Womit auch Hasso zählte, und zwar recht großzügig sein Münzgeld! Dieser Abend hatte es wieder in sich und Hasso eine fertige Kolumne!