Neulich bei Biggi Teil 4

Bei uns auf'm Dörpe

Geschichten fast wie aus dem echten Leben

In Hassos Stammkneipe herrschte heute Hochbetrieb. Das mochte auch zum großen Teil der fußballfreien Zeit geschuldet sein und so hatte Hasso bei dem erhöhten Geräuschpegel wirklich Mühe, den Gesprächen seiner drei Protagonisten zu folgen. Wie immer waren sie ganz in ihrem Element!"Habt ihr schon gehört" fragte Karl in die Runde, "was sich die olle Graymann letztens wieder geleistet hat?""Och neee, nich die schon wieder!" maulte Berti. "Ha'm wir denn kein besseres Gesprächsthema?""Nee, ha'm wir nicht! Die hat sich nämlich über meine Ella lustig gemacht, wegen der Brille, die sie trägt!""Wieso?", fragte Berti nach, "Das is doch'n hochmodisches Teil, was sie da auf der Nase hat! Und mit Ü40 ist Brille doch keine Schande!""Oooh, da hätt'ste aber mal hören müssen, was meine Holde erzählt hat! Die kam völlig aufgelöst nach Hause! So hab ich die noch nie erlebt!""Die macht wohl auch vor niemandem im Dorf halt, was?" mischte sich nun auch Klaus Kunert ein. "Hat der ihr Auftritt im ``FloraLora´´ vor ein paar Wochen noch nich' gereicht?"."Neee, die hat sich praktisch noch mal selbst übertroffen!"Berti hakte nach "Was hat 'se denn über Deine Gattin so abgelassen?"Karl schaute kurz von seinen Karten hoch und wartete einen Augenblick, bis Biggi die leeren Gläser abgeräumt und frisch gefüllte vor ihnen abstellte, nicht ohne Klaus dabei verschwörerisch zuzuzwinkern! Berti und Karl feixten, während ihr "Opfer" hochrot anlief! Zufrieden vor sich hinlächelnd überließ Biggi die drei wieder ihren Karten."Tjaaaa, ``Brillenschlange´´ war da wohl noch das harmloseste. ``Eine mit 'ner Brille, das wär mein letzter....................´´ na, ihr wißt schon. ``Stellt Euch mal vor, die Dinger wären auf der Innenseite verspiegelt, die würde doch auf der Stelle blind werden!´´ war aber wirklich absolut unter aller Sau"! echauffierte sich Karl. "Wenn ich die das nächste Mal sehe......""Och", meinte Klaus ein wenig gelangweilt, "die hat doch auch ihre allerliebste Koselberg mal direkt als Maulwurf und Blindschleiche bezeichnet! Und die hat auch noch drüber gelacht! Hat das wohl echt nicht verstanden! Und wenn ihr Euch noch an unseren Lehrer erinnert, der hatte ja auch so'n Nasen-Fahrrad! Mannoman, die beleidigt aber auch durch die Bank, egal ob Freund oder Feind! Neulich hat die sogar ihren ehemaligen Herzallerliebsten durch den Kakao gezogen, den Lehrer! Ihr wißt doch noch, daß der immer anfing zu lispeln, wenn er aufgeregt war, oder? Da habe ich letztens im Blumenladen bei der Lore mitgekriegt, wie die und die Koselberg den nachgeäfft haben! Waren wohl der Meinung, wenn er nicht mehr im Ort ist, könnten die sich das erlauben!""Echt jetzt?" unterbrach ihn sein Skatbruder Berti. "Das hat die losgelassen? Ey, mein Onkel kannte noch deren Onkel selig höchstpersönlich! Und ihr glaubt gar nicht, was der für ``Glasbausteine´´ auf der Nase hatte! Und die Graymann hat immer nur in höchsten Tönen von ihrem ``so gebildet dreinschauenden´´ Karl-Friedrich geredet. ``Die Brille gibt ihm erst den richtigen Professoren-Look´´ hat die immer palavert! Ich glaub, ich hab irgendwo sogar noch ein altes Bild von, das muß ich mal rauskramen und der alten Schreckschraube unter die Nase halten!" beschloß Berti, um sich endlich den wirklich wichtigen Dingen ihres Beisammenseins zu widmen. "So, und jetzt wird gegeben!"Auch Hasso gab, und zwar ein ordentliches Trinkgeld für Biggi, die ihm dafür ein bezauberndes Lächeln schenkte!