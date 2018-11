Zweite Herrenmannschaft der TSV-Kegler siegt beim Tabellenführer

DAMEN.

Endlich wieder in voller Mannschaftsstärke konnten die Damen des TSV Aufgehts Steppach im Heimspiel gegen den SV Mammendorf antreten. Nach der Startpaarung war alles offen, bei einem Punktestand von 1:1 lag man denkbar knapp mit einem Holz im Rückstand. Im Schlussduo überzeugte, die mitHolz überragende Tagesbestleistung spielte. Das Spiel endete mitPunkten und einem Gesamtergebnis vonzu Gunsten des TSV Steppach.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Nadja Steppe (2) 529- 497 (2) G. Preuhs, Andrea Zschappa (0) 473 - 506 (4) P. Scherer, Marlies Roch (4) 573 - 463 (0) I. Lunglmeir, Adele Weber (2) 508- 508 (2) D. Blum.

HERREN I.

Außer Spesen nichts gewesen. So lässt sich am besten das Auswärtsspiel der ersten Herrenmannschaft TSV Aufgehts Steppach in Eichstätt beschreiben. Bereits in der Startpaarung geriet man bei 0:2 Punkten mit 132 Holz in Rückstand. Zwar steigerte sich die Mittelpaarung des TSV, zum Punktgewinn reichte es trotzdem nicht. Im Gegenteil, das Minus erhöhte sich auf 233 Holz. Dieser Rückstand war für das Schlussduo nicht mehr aufzuholen. Auch sie blieben hinter ihren Möglichkeiten zurück und mussten beide Mannschaftspunkte den Gegnern überlassen. Das Spiel endete mitPunkten bei einem Gesamtergebnis vonHolz zu Gunsten der DJK Eichstätt. Mannschaftsbestleistung spieltemitHolz.Bleibt festzustellen, dass an diesem Tag gegen die Saisonbestleistung der Gastgeber kein Kraut gewachsen war.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Spieler erst genannt):Josef Leichtle (0) 480 – 602 (4) A. Niefnecker , Peter Koreny (1) 536 – 566 (3) M. Rehm, Thomas Kempfle (1) 555 – 575 (3)J. Frey, Christian Diel (0) 516 – 597 (4) C. Buchner, Matthias Lange (2) 527 – 564 (2) B. Heigl, Christian Saule (0) 528 – 571 (4) S. Spiegel.

HERREN II.

. Nachdem bereits im letzten Heimspiel der Tabellenführer bezwungen werden konnte, trat man hochmotiviert beim aktuellen Tabellenersten TSV Aichach an. Und der TSV Steppach legte gleich mit Volldampf los. Nach der Startpaarung stand eine Führung mit 2:0 Punkten und 111 Holz zu Buche. Ein deutlicher Vorsprung, den zu verteidigen galt. Was der Mittelpaarung auch weitgehend gelang. Mit 3:1 Punkten und 103 Holz Plus gingen die Schlussspieler mit einem dicken Polster auf die Bahn. Nach Startschwierigkeiten - das Plus schmolz im ersten Durchgang auf 60 Holz - besannen sich die TSV-Spieler in Durchgang zwei auf ihre Stärken und holten die verlorenen Holz zurück zum Zwischenstand von 104 Holz Plus. Damit war der Widerstand der Gastgeber gebrochen. In den weitgehend ausgeglichenen Schlussdurchgängen sicherte man sich einen verdientenSieg bei einem GesamtergebnisHolz. Tagesbestleistung spieltemitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Ulrich Diel (3) 526– 480 (1) A. Öchsler, Willi Sahl (4) 503– 438 (0) M. Kappel, Horst Eckert (2) 512– 525 (2) D. Seebach, Winfried Cermak (2) 512- 507 (2) D. Tuffentsammer, Christian Steppe (2) 536– 506 (2) C. Kosmak, Gerhard Zschappa (1) 471– 518 (3) J. Heil.

HERREN III.

Kreisklasse D.

Mit dem verlustpunktfreien Tabellenführer SG MBB 3 hatte die Dritte Herren im Heimspiel ein Schwergewicht zu Gast. Das wurde gleich in der Startpaarung deutlich, man geriet mit 0:2 Punkten und 87 Holz in Rückstand. Das TSV-Schlussduo konnte etwas Boden gut machen. Insgesamt aber zu wenig, um dem Spiel noch eine Wende geben zu können. Mit einem Gesamtergebnis vonHolz und keinem Einzelergebnis über 500 blieb man hinter den Erwartungen zurück und musste der SG MBB mitHolz undPunkten den verdienten Sieg überlassen. Mannschaftsbestleistung spieltemitHolz.Die Einzelergebnisse waren wie folgt (TSV Steppach erst genannt):Marco Schmid (0) 467 - 538 (4) A. Eberlein, Reinhard Mayr (2) 441- 457 (2) H. Schneemayer, Reinhard Blank (2) 471- 446 (2) W. Domberger, Johann Heuberger (2) 492- 508 (2) G. Nerlinger.